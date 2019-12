Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Häuser eingebrochen und Pkw entwendet

Gangelt (ots)

Unbekannte Täter sind am 15. Dezember (Sonntag), zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Schützengraben eingedrungen. Im Haus durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Auch an der Straße Zum Schanzberg drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend stahlen sie einen Pkw Seat Ibiza mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-). Derzeit wird geklärt, ob weitere Gegenstände erbeutet wurden. Die Tatzeit war hier ebenfalls der 15. Dezember (Sonntag), diesmal zwischen 18.15 Uhr und 19.00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell