Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alarm vertreibt Einbrecher aus Garage

Heinsberg-Unterbruch (ots)

An der Wurmstraße sind unbekannte Täter am Montag, 16. Dezember, gegen 3.10 Uhr in eine Garage eingedrungen. Im Inneren machten sich die Täter an mehreren dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen, wurden dann aber offenbar vom Auslösen einer Alarmanlage gestört. Sie flüchteten unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell