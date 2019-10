Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandmeldealarm im Gebäude der Sekundarschule Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 29.10.2019/ Uhrzeit: 13:18 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Ostring 14/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppen Delle und Zurstraße/ Rettungsdienst/

Bericht (hb): Alle drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld wurden am Dienstagmittag zu einem Einsatz in der Sekundarschule am Ostring alarmiert. Verursacht durch Handwerkerarbeiten war es in einem Raum zur Auslösung eines Rauchwarnmelders und der Brandmeldeanlage gekommen.

Nach Erkundung konnte schnell Entwarnung geben werden, sodass die Einsatzkräfte aus Breckerfeld, Delle und Zurstraße nach etwa 30 Minuten in ihre Gerätehäuser zurückfahren konnten.

