Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur

Breckerfeld (ots)

Datum: 24.10.2019/ Uhrzeit: 22:30 Uhr/ Dauer: ca. 80 Minuten/ Einsatzstelle: Wildspring Richtung Kalthausen/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): Am Donnerstagabend wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppe Zurstraße der Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz im Bereich Wildspring alarmiert. Dort hatte sich ein PKW an einem Begrenzungsstein die Ölwanne aufgerissen und dadurch eine Ölspur verursacht. Die Feuerwehrleute sicherten die Straße in beide Richtungen ab, nahmen die Betriebsmittel auf und leuchteten die Einsatzstelle aus. Der Einsatz endete nach ca. 80 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus.

