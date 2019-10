Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Zeugen verhindern Autodiebstahl

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen verhinderten einen Autodiebstahl am Montag (21.10.) um 22.20 Uhr auf dem Gelände eines Autohandels an der Olfener Straße in Lüdinghausen. Sie bemerkten zwei Männer in einem Wagen in der Ausstellung, die plötzlich über die Fahrbahn liefen und mit einem dort abgestellten Auto flüchteten. Am Tatort stellten Polizisten dann zwei geöffnete Autos in der Ausstellung des Autohandels fest. Von den flüchtigen Tätern war einer ca. 190cm groß, von breiter Statur. Er hatte kurze helle Haare in Halbglatze. Der zweite Täter war kleiner und von normaler Statur. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

