Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Tatortaufnahme nach Geldautomatensprengung abgeschlossen

Coesfeld (ots)

Nach der Sprengung des Geldautomaten in einem Dülmener Verbrauchermarkt am frühen Sonntagmorgen (20.10.) ist die Spurensicherung inzwischen abgeschlossen. Wegen der erforderlichen Begutachtung des Tatortes durch einen Statiker war die Spurensicherung im Innenbereich zunächst ausgesetzt worden. Jetzt kann der Eingangsbereich des Marktes renoviert werden. Über die Höhe des Gebäudeschadens liegen noch keine validen Schätzungen vor; die Höhe des erbeuteten Geldbetrages wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht. Der Gesamtschaden an Geldautomat, Gebäude und Beute dürfte sich jedoch im sechsstelligen Eurobereich bewegen.

