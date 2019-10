Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck - Baumberge

Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Havixbecker

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Seit Samstagmittag (19.10.2019) wird ein 51-jähriger Havixbecker vermisst. Der Havixbecker hat sein häusliches Umfeld mit einem braun/beigen Ford C-Max mit dem Kennzeichen COE-CJ 77 verlassen. Bislang ist bekannt, dass er sich am Sonntag gegen 9 Uhr im Bereich des Wanderparkplatzes Baumberg in Nottuln aufgehalten haben dürfte. In den anschließenden Vormittagsstunden hat eine Angehörige ihn im Bereich von Havixbeck gesehen. Seitdem ist der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes oder einen Abstellort des von ihm benutzten PKW`s bitte an die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 02541/140.

Personenbeschreibung: Ca. 185 cm groß, schlanke Figur, kurze graue volle Haare, Brille, Ehering. Bekleidet ist der Mann mit einer braunen Sweatjacke, einem rot-grau kariertem Hemd, einer schwarzen Jeans und rot-braunen Lederschuhen. Auffällig ist ein humpelnder Gang des Mannes. Ein Lichtbild ist beigefügt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell