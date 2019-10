Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße

Zeuge stoppt Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots)

Ein Zeuge verhinderte am Samstag gegen 22 Uhr die Weiterfahrt eines betrunkenen Autofahrers in Coesfeld. Er beobachtete, wie ein Autofahrer an der Kreuzung B474/Borkener Straße über eine rote Ampel fuhr. Als er den 37-jährigen littauischen Autofahrer zur Rede stellte, konnte er in der Atemluft Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest durch die hinzugerufene Polizei verlief positiv. Dem Litauer wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

