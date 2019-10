Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt

Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Anzeigen wegen Einbrüchen in eine Arztpraxis sowie die Familienbildungsstätte musste die Polizei am Montagmorgen aufnehmen.

Im Zeitraum vom Freitag (11.10) bis Montag (21.10.) 7.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis im Ärztehaus an der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Hierzu versuchten sie mehrere Fenster aufzuhebeln. In einem Fall gelang es das Fenster aufzuhebeln. Ins Innere der Praxis gelangten die Täter jedoch aufgrund von weiteren Sicherungsmaßnahmen nicht.

Bei einem Einbruch in die Familienbildungsstätte steht bislang nicht fest, wie der oder die Täter ins Innere des Gebäudes gelangten. Verlassen wurde es auf jeden Fall durch ein Fenster. Dieses geöffnete Fenster wurde bereits am Sonntag (20.10.) festgestellt. Im Inneren wurden Schränke nach Diebesgut durchsucht.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen sich unter der Rufnummer 02541/140 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell