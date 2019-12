Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Selfkant-Tüddern (ots)

Zwischen 14.30 Uhr und 19.25 Uhr verschafften sich am Sonntag, 15. Dezember, unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Vollmühle. Was sie entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

