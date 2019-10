Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Kalefeld, OT Echte, Hauptstr. 6, dortiger ReWe-Markt, Zeit:Freitag, 04.10.2019, 20.00Uhr -20.30 Uhr.Unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen FORD Mondeo, silbermetallic, aus Marburg.Die Fahrzeugführerin aus Marburg machte in Echte eine Pause und kaufte beim dortigen ReWe-Markt ein. Als sie nach ihrem Einkauf, ca. 30 Minuten, zurückkehrte und ihren Ford zur Weiterfahrt benutzen wollte, mußte sie eine nicht unerhebliche Beschädigung am Heck vom Ford feststellen. Der /die Unfallverursacherin fügte dem Ford auf der Heckschürze und am hinteren rechten Kotflügel eine nicht erhebl. Deformierung (Beule) zu und der angerichtete Schaden wurde auf 2500.-Euro geschätzt. Da der Unfallverursacher keinerlei schadensregulierende Maßnahmen traf, wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Eventl. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim -Tel. 05382 919200- zu wenden.

