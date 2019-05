Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Nünschweiler (ots)

Am Sonntag, den 12.05.2019, gegen 01:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz "Kornberg", Autobahn 8 in Fahrtrichtung Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 27-jähriger Mann aus Lebach stand wenige Meter von seinem PKW entfernt und konnte einen weißen Transporter/Kleinbus dabei beobachten, wie dieser rückwärts gegen seinen PKW fuhr. Hiernach konnte sich der weiße Transporter/Kleinbus unerlaubt von der Unfallstelle entfernen. Der Schaden beträgt ca. 3.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell