Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Straßenverkehr

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 03.10.19, gegen 19.20 Uhr, führte ein 40-jähriger Mann aus Uslar ein E-Scooter in der Straße "Zur Schwarzen Erde" in Uslar, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell