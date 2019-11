Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191125.7 Itzehoe: Fahrten unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots)

Am Wochenende hat die Polizei in Itzehoe zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss mit einem Roller beziehungsweise in einem Kleinwagen unterwegs gewesen sind. Sie mussten sich jeweils der Blutprobenentnahme stellen.

Am Samstag stoppten Beamte um 13.50 Uhr im Albert-Schweitzer-Ring einen 36-jährigen Mofafahrer, der bereits am Vortag berauscht unterwegs gewesen ist. Zwar stritt er einen Drogenkonsum ab, ein letztlich nach einigem Hin und Her doch noch absolvierter Drogenvortest verlief allerdings positiv auf Cannabis und Amphetamine. Die Drogenfahrt brachte dem Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ein, während das Mitführen einiger Cannabisblüten zudem eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bedeutete.

Am gestrigen Tag überprüften Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr am Sandberg den Fahrer eines Corsas. Er hatte auffällig wässrige und glasige Augen, was auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeutete. Ein freiwillig durch den Betroffenen absolvierter Drogenvortest verlief positiv, so dass auch der 23-Jährige eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen musste und nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zu rechnen hat.

Merle Neufeld

