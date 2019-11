Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch

Mönchengladbach (ots)

An einem Geschäft auf der Hindenburgstraße schlugen Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag, 20.15 Uhr und Samstag, 07.00 Uhr einen Glaseinsatz der Eingangstür ein. Derart in die Räume gelangt, durchsuchten sie den Thekenbereich, stahlen drei reparierte Mobiltelefone sowie Bargeld in verschiedenen Währungen in vierstelliger Höhe. Anschließend konnten sie unbemerkt entkommen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

