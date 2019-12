Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Contwig (ots)

Am 23.12.2019 gegen 20:40 Uhr missachtete eine 62-jährige Pkw-Fahrerin eines Renault, beim Einfahren vom Griesweg in die Bahnhofsstraße, Contwig, die Vorfahrt einer 61-jährigen Fahrerin eines Opel, so dass es zum Verkehrsunfall kam. Beide Beteiligte erlitten bei dem Unfall einen Schock und wurden zur Behandlung mittels Rettungswagen ins Nardini Klinikum Zweibrücken eingeliefert. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell