Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Am 24.12.2019 zwischen 13:00 und 13:30 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz des Media Marktes in Pirmasens zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten schwarzen Peugeot 208. Der 22-Jährige Geschädigte konnte feststellten, dass sein PKW über die komplette Beifahrerseite zerkratzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter der Tel.: 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen

