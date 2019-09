Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw gestohlen

Ahaus (ots)

Unbekannte haben am Wochenende den Wagen eines Ahausers gestohlen. Der grüne Toyota Land Cruiser mit AH-Kennzeichen hatte auf der Garagenzufahrt eines Wohnhauses an der Pieperstraße gestanden, wo ihn die Täter zwischen Samstag, 22.00 Uhr, und Sonntag, 09.30 Uhr, entwendeten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahaus Tel. (02561) 9260.

