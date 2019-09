Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Scheinbar eine Maschinenpistole

Stadtlohn (ots)

Scheinbar mit einer Maschinenpistole bewaffnet ist ein Mann in der Innenstadt in Stadtlohn gesehen worden. Am Sonntag verständigten Zeugen um 16.00 Uhr die Polizei. Die konnte den 38-jährigen Stadtlohner auf der Stegerstraße antreffen und überprüfen. Die Waffe sah einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich. Es handelte sich jedoch um eine so genannte Anscheinswaffe. Nach dem Waffengesetz dürfen diese Waffen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Sie müssen in einem verschlossenen Behältnis, nicht zugriffs- und nicht schussbereit, transportiert werden. Die Beamten stellten die Waffe sicher und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

