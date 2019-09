Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn/Heiden/Borken - Nach Raub mit gestohlenem Pizzataxi geflüchtet

Südlohn/Heiden/Borken (ots)

Schnell ermitteln konnte die Polizei mehrere Tatverdächtige in Zusammenhang mit einem Raubüberfall, der sich am Freitag in Südlohn abgespielt hatte. Zwei Männer hatten gegen 14.10 Uhr im Kassenhäuschen einer Freizeitanlage an der Borkener Straße einen 13 Jahre alten Südlohner mit einem Messer bedroht und Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten sie mit einem Wagen, in dem zwei weitere Personen gesessen hatten. Noch am Abend des gleichen Tages hatten es zwei der Insassen auf das Lieferfahrzeug einer Pizzeria in Heiden abgesehen: Sie passten den Moment ab, in dem der Fahrer den Wagen kurz verlassen hatte, bestiegen den unverschlossen Wagen und fuhren damit weg.

Polizeibeamten fiel der Wagen wenige Stunden später in Borken-Marbeck auf. Die Funkstreife folgte dem gestohlenen Fahrzeug und konnte es schließlich stellen. Die Beamten nahmen die beiden Insassen vorläufig fest und brachten den 18-Jährigen Dorstener und die 15-Jährige Raesfelderin zur Polizeiwache in Borken.

Im Zuge der Ermittlungen richtete sich der Fokus auf das zweite, in Raesefeld-Erle gestohlene Fahrzeug, das die Beschuldigten beim Raub in Südlohn genutzt hatten. Polizeibeamte entdeckten das Pizzataxi am Samstag in Gelsenkirchen, verfolgten es und konnten es schließlich stoppen. Sie nahmen den Fahrer, einen 15-jährigen Dorstener, vorläufig fest; ebenso einen ebenfalls im Wagen sitzenden 14-jährigen Essener. Beide galten als Hauptverdächtige für den Raubüberfall in Südlohn. Sie waren nicht allein unterwegs: Mit im Wagen saßen am Samstag auch die beiden Jugendlichen, die am Abend zuvor bereits Bekanntschaft mit der Polizei gemacht hatten.

Die Ermittlungen weisen auf weitere Straftaten hin, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Quartett stehen: Dazu zählt ein weiterer Diebstahl eines Pizzataxis Ende August in Dorsten-Rhade, zwei Rollerdiebstähle, der Diebstahl von Kfz-Kennzeichen und Tankbetrug.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell