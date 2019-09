Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte beschädigen mehrere Pkw

Bocholt (ots)

Der Sachschaden summiert sich auf circa 1.500 Euro, der Ärger für die Betroffenen lässt sich in dieser Form allerdings nicht ermessen: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag an mehreren parkenden Autos in Bocholt die Reifen zerstochen. Ein betroffenes Fahrzeug hatte an der Münsterstraße gestanden, zwei an der Rheder Straße und eines am Mühlenweg. Die Täter zerstachen an den Wagen insgesamt acht Reifen; darüber hinaus brachen sie in einem Fall einen Außenspiegel ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

