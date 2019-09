Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Aufsitzmäher und Geräte erbeutet

Isselburg (ots)

Gestohlen haben Unbekannte aus den Räumen eines Vereins in Isselburg einen rot lackierten Aufsitzmäher der Marke Honda, zwei Motorsensen, eine Grundwasserpumpe und einen Stromgenerator. Die Täter waren mit Gewalt auf das Gelände an der Straße Am Fenn eingedrungen und hatten dort einen Container aufgebrochen. Das kriminelle Geschehen muss sich zwischen Samstag, 31. August, 12.00 Uhr, und Sonntag, 08. September, 10.30 Uhr abgespielt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

