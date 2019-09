Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Metalldiebe stehlen alte Dachrinnen

Velen (ots)

Auf Metall abgesehen hatten es offensichtlich Unbekannte am vergangenen Freitag in Velen-Ramsdorf. Gegen 12.20 Uhr war dort ein gelb lackierter Sprinter älteren Baujahrs auf das Gelände eines Bauernhofes an der Straße Krückling gefahren. Die Täter luden Zinkdachrinnen auf, die hinter einer Scheune gelegen hatten. Danach entfernte sich das Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

