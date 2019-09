Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl aus Pkw

Ahaus (ots)

Aus einem Pkw haben bislang unbekannte Täter Personalpapiere, EC-Karten und Bargeld entwendet. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 18.00 Uhr, auf dem "Hinteren Wall" in Ahaus. Wie die Täter in den Mercedes Benz gelangten, ist unbekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen unter Tel. (02561) 9260. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor!

