Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizisten mit Messer bedroht

Die Polizei hat am Dienstag in Geislingen einen 49-Jährigen festgenommen.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife suchte Mann gegen 15 Uhr zuhause auf. Er sollte eine Strafe bezahlen, hat dies bislang aber nicht getan. Deshalb bestand gegen den Mann ein Haftbefehl. Als er die Polizisten vor seiner Tür sah drohte er ihnen mit einem Messer. Dann zog er sich in seine Wohnung zurück. Um zu verhindern, dass er sich oder anderen etwas antut, nahm die Polizei den 49-Jährigen fest. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten die Geislinger Polizei dabei. Kurz vor 17.30 Uhr war der Mann festgenommen. Er war unverletzt, auch sonst kam niemand zu Schaden. Sein Messer stellte die Polizei sicher. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei prüft auch, ob der 49-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt oder in eine psychiatrische Klinik gebracht werden muss.

