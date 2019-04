Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wer hatte Grün?

Nach einem Unfall am Dienstag in Heidenheim sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 15.15 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf der Kanalstraße, der B19, unterwegs. Er wollte weiter in Richtung Mergelstetten fahren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 38-Jährige in der Friedrich-Ebert-Straße. An der Kreuzung bog die Audi-Fahrerin nach links in die Kanalstraße ab. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Fahrer an, dass die Ampel für sie Grün gezeigt habe. Die Polizei hat die Spuren gesichert und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Dazu suchen die Ermittler Zeugen, welche Angaben zum Unfall, besonders zur Ampel, machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Heidenheim (07321/3220) zu melden.

