POL-BOR: Vreden - Unfall

Ein leicht verletzter Radfahrer

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 34-jähriger Radfahrer am Samstag um 12.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Vreden zugezogen. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr der Alstätter Straße aus der Innenstadt kommend. Beim Verlassen des Kreisels in Richtung Breslauer Straße übersah er den Radfahrer, der auf dem Radweg des Kreisels in Richtung Alstätter Straße (Kämpenweg) unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch sich der Radfahrer aus Vreden leicht verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt bei etwa 400 Euro.

