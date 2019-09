Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus Wüllen - Pedelec entwendet

Ahaus (ots)

Ein hochwertiges Pedelec haben bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen entwendet. Der Eigentümer stellte sein Rad am Samstag um 23.00 Uhr auf der Stadtlohner Straße ab. Am Sonntag gegen 12.00 Uhr bemerkte er den Diebstahl und erstattete Anzeige. Das Pedelec hat einen Wert von ca. 3.400 Euro. Mit der Bitte um Hinweise an die Kriminalpolizei in Ahaus Tel. (02561) 9260.

