POL-PDPS: Illegale Müllentsorgung

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

So wie am 27.12.19 durch den Bürgermeister der Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach gemeldet wurde, entsorgten Unbekannte etwa 50 alte Autoreifen illegal im Waldgebiet zwischen Rieschweiler und der Pottschütthöhe.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Waldfischbach unter Tel. 06333-9270 oder per Mail an: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de

