Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Brand, Renitenter Fahrradfahrer, Zeugenaufruf, Pkw beschädigt

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, welcher sich am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem BMW X 5 die Willmandinger Straße, übergehend in die Hauptstraße, in Richtung Ortsmitte Undingen. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kurz nach der Einmündung Heergasse geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Skoda Yeti, der von einem 78-Jährigen gelenkt wurde. Durch den starken Aufprall wurde der Skoda nach hinten versetzt sowie um circa 90 Grad gedreht und kam schließlich mit dem Heck an einem Baum zum Endstand. Der Unfallverursacher sowie der 17-jährige Beifahrer im Skoda erlitten leichte Verletzungen, der Skoda-Fahrer und eine 77-jährige Mitfahrerin wurden mittelschwer verletzt. Zur Versorgung der Verletzten befanden sich drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Feuerwehr, welche mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort waren, wurde zur Unterstützung bei der Bergung der Verletzten sowie zum Ausleuchten und Reinigen der Unfallstelle benötigt. Beim Unfallverursacher konnte deutliche alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Hauptstraße musste im Bereich der Unfallstelle bis 20.20 Uhr voll gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Filderstadt (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Durch ein aufgehebeltes Fenster drang ein bislang unbekannter Täter am Freitag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sonnenhalde ein. Der Täter durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete einen kleineren Bargeldbetrag.

Kohlberg (ES): Balkonbrand

Ein Brand auf dem Balkon eines Dreifamilienhauses in der Silcherstraße hat am Freitagnachmittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Vorbeilaufende Kinder hatten gegen 17 Uhr den Brand auf dem Balkon im ersten Obergeschoss bemerkt und geistesgegenwärtig die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit 38 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Hausbewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht anwesend. Nach derzeitigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass eine nicht vollständig ausgedrückte Zigarette vom starken Wind aufgewirbelt wurde und auf dem Balkon gelagertes Altpapier in Brand setzte. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Außer der Feuerwehr waren noch ein Rettungswagen und drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Oberboihingen (ES): Renitenter Fahrradfahrer

Mit einem renitenten Fahrradfahrer hatten es Beamte des Polizeireviers Nürtingen am Freitagabend zu tun. Der 60-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Fußweg in der Nähe eines Einkaufsmarktes in der Mörikestraße unterwegs als er vermutlich infolge seiner alkoholischen Beeinflussung zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Nach dem Transport durch einen Rettungswagen in ein Klinikum sollten die weitere medizinische Untersuchung und eine Blutentnahme erfolgen. Hierbei gab sich der 60-Jährige zunehmend aggressiv und leistete beim notwendigen Anlegen der Handschließen massiven Widerstand. Infolge der Widerstandshandlungen erlitt er eine weitere Verletzung. Zur Ausnüchterung wurde er schließlich nach der Blutentnahme und Feststellung seiner Haftfähigkeit in eine Zelle des Polizeireviers Nürtingen verbracht.

Kirchheim unter Teck (ES): Küchenbrand

Glühende Herdplatten haben am Freitagabend, um kurz vor 20 Uhr, zu einem Küchenbrand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Freiwaldaustraße geführt. Von einem Wohnungsnachbarn wurde über Notruf mitgeteilt, dass ein Rauchmelder ausgelöst habe und es nach Rauch rieche, worauf Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert wurden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte quoll Rauch aus dem Fenster der betroffenen Wohnung, die anwesenden Hausbewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür durch die Feuerwehr konnte der Brand in der Küche schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass drei Herdplatten auf höchster Stufe eingeschaltet waren und deshalb auf dem Herd abgelegter Unrat in Brand geriet. Im weiteren Verlauf wurde die komplette Küchenräumlichkeit in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht anwesend und konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die übrigen Hausbewohner kehrten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Nehren (TÜ): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem von ihnen am Freitagabend, gegen 17.15 Uhr, verursachten Verkehrsunfall sind zwei Heranwachsende von der Unfallörtlichkeit geflüchtet. Die zwei Männer befuhren mit einem grauen, nicht zugelassenen Daimler-Benz CLK die Daimlerstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der dortigen Einmündung hielten sie ihr Fahrzeug an und fuhren rückwärts gegen einen hinter ihnen stehenden Seat, an welchem ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand. Nachfolgend flüchteten die Heranwachsenden in Richtung Mössingen, wobei sie von dem Geschädigten verfolgt wurde. Im Bereich des Kreisverkehrs L 384/Nordring kamen sie, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierten mit einem Bauzaun. Die Zwei setzten ihre Flucht anschließend zu Fuß in unterschiedliche Richtungen fort. Laut Angaben des Geschädigten sind die beiden Männer 18-20 Jahre alt, circa 175 cm groß und von schlanker Statur. Der Fahrer hatte blonde, kurzgeschnittene Haare und trug eine blaue Jeans sowie einen schwarzen Kapuzenpullover, zum Beifahrer liegen keine weiteren Informationen vor. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuge sich unter der Telefonnummer 07473/95210 zu melden.

Tübingen (TÜ): Mehrere Pkw beschädigt - Täter festgenommen

Zu einer mutwilligen Beschädigung von vier Pkw ist es am Freitag, gegen 24.00 Uhr, in der Schwärzlocher Straße gekommen. Ein deutlich alkoholisierter 18-Jähriger beschädigte jeweils durch Abtreten die Außenspiegel der am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Nachdem er von einem Zeugen, welcher im Nachgang auch die Polizei verständigte, auf sein Verhalten hin angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Stadtmitte. Im Rahmen der Fahndung konnte er durch eine Streife der Polizeihundeführerstaffel angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er durch einen Bekannten nach Hause verbracht.

