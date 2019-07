Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 43-jährige Frau behauptet sexuell belästigt zu werden - Bundespolizei ermittelt nach Widerstandshandlung

Essen - Hanau (ots)

Gestern Mittag (09. Juli) überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei eine 43-jährige Frau im Essener Hauptbahnhof. Während der Kontrolle äußerte die Frau lautstark, dass sie von den Einsatzkräften sexuell belästigt werde. Gegen ihre Mitnahme zur Wache wehrte sie sich. Wie sich später herausstellte, wurde sie von der Staatsanwaltschaft gesucht.

Gegen 12:00 Uhr wurde die Frau aus Hanau im Essener Hauptbahnhof überprüft. Dabei weigerte sie sich ein Ausweisdokument vorzuzeigen. Als sie daraufhin über ihr Mitnahme zur Wache informiert wurde, äußerte sie laut und für Personen im Umfeld gut hörbar, dass sie von den Einsatzkräften sexuell belästigt würde.

Gegen ihre anschließende Mitnahme wehrte sie sich durch Sperren und mehrmaliges Stehenbleiben. In der Wache konnte ermittelt werden, dass sich die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main für die 43-Jährige interessiert.

Wegen eines Fahrverbots sollte die Frau für einen Monat ihren Führerschein abgeben. Der Führerschein wurde bei einer Durchsuchung jedoch nicht aufgefunden.

Wegen ihres Verhaltens leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Anschließend durfte sie die Wache wieder verlassen.

