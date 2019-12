Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Streckensperrungen und hohen Sachschäden; Fahrzeugbrände; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Sattelzug rutscht Böschung hinab - Vollsperrung der B 465

Ein am Donnerstagnachmittag von der Fahrbahn gerutschter Sattelzug hat zur stundenlangen Vollsperrung der B 465 bei Seeburg geführt. Der 61 Jahre alte Fahrer des 25-Tonners, der von Bad Urach herkommend unterwegs war, geriet gegen 16.40 Uhr wohl aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit mit seinem Laster in den rechten Grünstreifen, der aufgrund des Gewichts des Gespanns nachgab. Daraufhin rutschte der Sattelzug die abschüssige Böschung hinab, auf der er in entsprechender Schräglage zum Stehen kam. Um ein Umkippen zu verhindern, sicherte die Feuerwehr sowohl das Zugfahrzeug als auch den Auflieger ab. Bis zur aufwändigen Bergung des Sattelzugs durch einen Kran musste die Bundesstraße bis 0.15 Uhr voll gesperrt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurden ebenso ein Bagger sowie ein Muldenkipper zum Abtransport des verunreinigten Erdreichs angefordert. Der Gesamtschaden, inklusive der Bergungs- und Sicherungskosten, dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf 100.000 Euro belaufen. (mr)

Metzingen (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Pkw-Brand in Metzingen gekommen. Ein 49-Jähriger war mit seinem 17 Jahre alten Mercedes um 17.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs, als er Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Der Fahrer konnte noch auf ein Firmengelände fahren und unverletzt aus seinem Fahrzeug gelangen. Der Brand wurde von der Feuerwehr Metzingen rasch gelöscht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (ms)

Münsingen (RT): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von zirka 70.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 465 entstanden. Kurz nach 14.30 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem Audi A 6 auf der Bundesstraße von Ehingen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe von Bremelau geriet die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug auf schneeglattem Belag zunächst von der Straße ab. Anschließend kam sie auf die Fahrbahn zurück und kollidierte mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 47 Jahre alten Mannes. Der Pkw prallte so unglücklich gegen den Lkw, dass ein Tank mit Hydrauliköl beschädigt wurde. Daraufhin liefen etwa 150 Liter Hydrauliköl ins Bankett. Die Feuerwehr kümmerte sich mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen sowie zwei Mitarbeitern des Umweltsamtes um das ausgelaufene Öl. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin und ihre beiden Kinder im Alter von vier und 13 Jahren wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Außer einem gehörigen Schreck blieben die Kinder ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und konnte die Klinik nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die B 465 musste während der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden halbseitig gesperrt werden. (ms)

Dettingen (ES): Unfall mit vier Fahrzeugen auf der B 465

Vier Fahrzeuge sind am späten Donnerstagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der B 465 verwickelt gewesen. Ein 44-Jähriger befuhr kurz vor 17.30 Uhr mit seinem VW Golf die rechte Fahrspur der Bundesstraße auf Höhe von Dettingen in Richtung Owen. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er einen verkehrsbedingt stehenden Nissan eines 33 Jahre alten Mannes zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers stieß der VW-Lenker mit dem vorderen rechten Kotflügel seines Golfs gegen das hintere linke Eck des Nissan, der hierdurch nach vorne geschoben wurde. Fast zeitgleich kollidierte der Golf mit seiner linken Fahrzeugseite mit einem auf dem linken Fahrstreifen in dieselbe Richtung fahrenden BMW eines 44-Jährigen. Dieser wurde hierbei nach links abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Ein entgegenkommender und in Richtung Kirchheim fahrender, 32 Jahre alter Skoda-Fahrer konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern. Hierbei geriet sein Wagen jedoch ins Schleudern und wurde nach rechts an den dortigen Fahrbahnrand abgewiesen. Dort prallte er noch gegen einen Leitpfosten. Zwei Fahrer klagten nach dem Unfall über leichte Schmerzen, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst. Drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 465 in beide Richtungen für längere Zeit voll gesperrt werden, was für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Kurz nach 19 Uhr waren alle vier Fahrspuren wieder frei befahrbar. (ms)

Aichwald (ES): Kellerfenster aufgehebelt

Schmuck von noch unbekanntem Wert hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Landhausstraße in Aichelberg entwendet. Der Täter hebelte am Donnerstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr, ein Kellerfenster auf und drang ins Untergeschoss vor. Von dort aus machte er sich durch das ganze Gebäude hindurch auf die Suche nach Wertgegenständen. Mit seiner Beute flüchtete der Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (mr)

Nürtingen-Hardt (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Straße Schlagwiesen ist am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter eingebrochen. Zwischen 15.45 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich der Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus. Im Anschluss durchwühlte der Einbrecher mehrere Schränke, wobei ihm Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert in die Hände fiel. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen übernommen. (sf)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Heftig in die Seite gekracht

Eine Leichtverletzte und zwei schrottreife Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Roggenstraße / Banater Straße ereignet hat. Eine 44-Jährige war gegen 10.40 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Roggenstraße bergaufwärts unterwegs. Als sie die Kreuzung zur Banater Straße geradeaus queren wollte und sich bereits in der Kreuzungsmitte befand, kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Toyota Yaris. Dessen 46-jährige Fahrerin war auf der Banater Straße bergabwärts unterwegs und war und ohne auf den Verkehr zu achten in die Kreuzung eingefahren. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. An den bereits älteren Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf jeweils etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Beide mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Taxi in Flammen aufgegangen

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Mercedes am frühen Freitagmorgen in der Straße Rosenau gewesen sein. Der 56-jährge Fahrer des Taxis hatte gegen 0.45 Uhr einen Fahrgast aussteigen lassen und beim Wegfahren Brandgeruch in seinen Wagen bemerkt. Unmittelbar nach dem Anhalten stieg bereits Rauch aus dem Motorraum auf. Er alarmierte sofort die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei und begann mit ersten eigenen Löschversuchen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen zwar schnell löschen, aber nicht mehr verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Er wurde anschließend von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden fiel mit etwa 15.000 Euro beträchtlich aus. (cw)

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Steffen Fehringer (sf),Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell