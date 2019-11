Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Firmengebäude

Zweibrücken (ots)

Am 15.11.2019 zwischen 06.30 Uhr und 06:45 Uhr fiel einem Zeugen ein Mann auf, der das Gelände einer Fahrzeugteilefirma im Mailänder Ring verließ. Bei der Person dürfte es sich um den Einbrecher handeln, der zuvor ein rückwärtig gelegenes Fenster eingeschlagen hatte und in das Objekt eingedrungen war. Dort hatte er alle Räume durchwühlt und Münzgeld in zweistelliger Höhe, drei Dosen Kekse und verschiedene Getränke erbeutet. Der Schaden, der beim Einbrechen ins Objekt und durch die Beschädigung einer Innentür entstanden war, dürfte bei ca. 2.000 EUR liegen.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

- 175 - 180 cm groß und schlank - Bekleidet mit Jacke ähnlich einem alten Bundeswehrparka - Kapuze über den Kopf gezogen, deshalb fehlt eine ungefähre Altersabgabe

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

