POL-RT: Spiegel abgetreten; weitere Unfälle

Nürtingen (ES): Zahlreiche Autos beschädigt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer ganzen Serie von Sachbeschädigungen sucht das Polizeirevier Nürtingen. Ein Unbekannter hatte am Freitagmorgen, zwischen 7.40 Uhr und 10 Uhr, in der Mühlstraße, in der Hindenburgstraße und in der Straße Hohes Gestade an insgesamt neun am Straßenrand geparkten Fahrzeugen jeweils einen Außenspiegel abgetreten. Die Schäden summieren sich auf insgesamt knapp 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0 (cw)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den eine 51-Jährige am Freitagmorgen an der Einmündung Ebenhalde / Schnarrenbergstraße verursacht hat. Die Frau war kurz nach 7.30 Uhr mit ihrem VW Caddy auf der Straße Ebenhalde unterwegs und wollte an der Einmündung zur Schnarrenbergstraße nach links in Richtung Waldhäuser-Ost einbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 18-jährige Fahrradfahrerin, wodurch es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Die Radlerin stürzte und wurde nach derzeitigen Erkenntnissen dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Auto überschlagen

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurden eine 41-Jährige und ihre elfjährige Tochter bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Ofterdingen und Bodelshausen ereignet hat. Die Frau war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Opel auf der Verbindungsstraße von Ofterdingen in Richtung Bodelshausen unterwegs, als sie etwa einen Kilometer vor Bodelshausen aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und von der Fahrbahn abkam. Nachdem sie ein Verkehrszeichen überfahren hatte, rutschte ihr Wagen in den etwa einen Meter tiefen Straßengraben, überschlug sich und kam entgegen der Fahrtrichtung wieder auf den Rädern zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen waren angeschnallt und wurden nachfolgendend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

