Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Drei Fahrraddiebe festgenommen

Langen / Frankfurt am Main (ots)

Eine Streife der Bundespolizei konnte am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, drei Männer festnehmen, die am Bahnhof Langen ein Fahrrad entwendet hatten.

Eine Zeugin hatte die Männer, im Alter von 38, 39 und 40 Jahren beobachtet, wie sie am Bahnhof Langen ein dort abgestelltes Fahrrad entwendeten und mit einer S-Bahn in Richtung Frankfurt am Main wegfuhren.

Nach Ankunft der S-Bahn im Frankfurter Hauptbahnhof konnten die drei Männer festgenommen und mit dem gestohlenen Fahrrad zur Wache gebracht werden.

Nach Sicherstellung des Fahrrades und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wurden zwei der Täter wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 38-jährige wohnsitzlose dritte Täter wurde in Gewahrsam genommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

