Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorhaube zerkratzt

Dahn (ots)

In der Nacht von Montag, den 23.12.2019 um 19:00 Uhr, auf Dienstag, den 24.12.2019 etwa 00:00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube eines orangefarbenen VW Touran. Das Fahrzeug wurde in der Grabenstraße in Dahn abgestellt. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1 000 Euro.

