Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Winnweiler - Verkehrsunfallflucht geklärt

Winnweiler (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2019, gegen 07:15 Uhr, kam es in Winnweiler zu einem Verkehrsunfall. Ein zwanzigjähriger Mann fuhr hierbei in der Straße "Im Hainzenthal" mit seinem BMW auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda auf, wobei ein Sachschaden von insgesamt 5000 EUR entstand. Der BMW blieb anschließend, aufgrund seiner Beschädigung, liegen und konnte nicht mehr geführt werden. Der Fahrer des BMW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dieser konnte jedoch durch die eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen noch am gleichen Morgen ermittelt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

