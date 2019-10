Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht geklärt

Einöllen (ots)

Mit einer Hauswand kollidierte am Mittwochabend ein von Reipoltskirchen kommender LKW in der Hauptstraße. Die Polizeistreife bewertete und vermaß den Schaden an dem Gebäude. Es war anzunehmen, dass an dem verursachenden Fahrzeug passende Spuren zu finden sind. Der Fahrzeugführer hatte sich allerdings unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Während der sich anschließenden Fahndung, konnte schließlich durch den Geschädigten selbst, ein in Frage kommender Lastwagen bei einer Tankstelle in Lauterecken parkend entdeckt werden. Da an dem Wagen korrespondierende Schäden vorgefunden wurden, wird sich der Fahrzeugführer in den nächsten Tagen erklären müssen.

