Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

Einen Schaden hat eine PKW-Fahrerin am Mittwochmittag an ihrem Wagen festgestellt. Sie hatte das Fahrzeug am Morgen auf dem Parkplatz in der Verlängerung Mühlstraße / Hauptstraße abgestellt. Offensichtlich war jemand vermutlich beim Rangieren gegen ihr Fahrzeug gefahren und hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro und bittet um Hinweise zu dem Ereignis unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell