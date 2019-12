Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens OT Winzeln (ots)

Am Freitag kam es in der Zeit von 10:30 Uhr bis 15:00 Uhr zu einer Unfallflucht in der Tilsiter Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken oder Wenden einen grauen Mercedes-Benz an der hinteren Stoßstange. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell