Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kamin gerät in Brand

Fischbach-Petersbächel (ots)

Am Samstagmittag, den 28.12.2019, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Petersbächel. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland war schnell ausgerückt und konnte den Brand zügig löschen. Brandursächlich dürfte der verschmutzte Schornsteinschacht gewesen sein. Dieser wurde von der Feuerwehr gereinigt. Ein Gebäudeschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

