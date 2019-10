Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei fasst Fahrraddieb

Bad Segeberg (ots)

Polizeibeamte aus Elmshorn nahmen am Sonntag, den 06. Oktober 2019 einen Fahrraddieb fest.

Gegen 11:30 Uhr fuhr ein Großvater gemeinsam mit seinem Enkel die Köllner Chaussee in Richtung Kölln-Reisiek entlang. In Höhe der Tankstelle sah der 15-jährige Junge aus Elmshorn plötzlich sein Mountainbike, das von einem Mann in Richtung Langelohe gefahren wurde.

Der Großvater zögerte nicht und wendete sein Auto, um den Fahrraddieb zu verfolgen. Hierauf wurde ein weiterer Zeuge aufmerksam, der sofort die Polizei anrief. Der Fahrraddieb drehte um, fuhr über die Wittenberger Straße und flüchtete über die Birkenallee in den Weidenstieg. Dort verloren die Verfolger zwar den Täter aus den Augen, fanden dafür aber das gestohlene Fahrrad in einer Garage abgestellt wieder auf.

Polizeibeamte fassten den Fahrraddieb aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung.

