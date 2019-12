Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Zweibrücken (ots)

Am 27.12.2019 zwischen 20:30 und 20:50 Uhr beschädigte eine Gruppe von bisher unbekannten Tätern (vermutlich Jugendlichen) in der Zweibrücker Fußgängerzone mehrere Christbaumkugeln, welche die dort aufstellten Weihnachtsbäume schmückten. Hierbei wurden die Täter von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei alarmierte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

