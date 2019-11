Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Fautenbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achern, Fautenbach (ots)

Einen Schaden von ungefähr 4.000 Euro musste ein 20 Jahre alter Golf Fahrer feststellen, als er am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr zu seinem Auto kam. Der 20-Jährige hatte seinen VW am Samstag gegen 23 Uhr in der Turnierstraße geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat während des zuvor genannten Zeitraumes die Fahrertür des Golf vermutlich beim Rangieren so stark beschädigt, dass diese sich nicht mehr öffnen ließ. Die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter Telefon, 07841 7066-0. /ag

