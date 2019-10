Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Leergut bei Kellereinbruch gestohlen

Gronau (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 19.00 Uhr, wurde in einem Mehrfamilienhaus an der Schiefestraße ein Kellerraum aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten Leergut. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell