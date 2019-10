Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisierter Autofahrer macht durch auffälliges Verhalten auf sich aufmerksam

Gronau (ots)

Am Freitag fuhr ein 25 Jahre alter Autofahrer gegen 00.10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit von der Losserstraße kommend in den Kreisverkehr mit der Spinnereistraße ein und bog dann in die diese ab. Dort betätigte er grundlos das Warnblinklicht und bremste ebenso grundlos stark ab. Bei der sich anschließenden Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der 25-Jährige stark alkoholisiert war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

