Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtrag zum Betriebsunfall an der Weseler Straße

Borken (ots)

Bei der Untersuchung durch die Kripo Borken konnte die Ursache ermittelt werden:

Nach Deckversiegelungsarbeiten am Donnerstag waren Restmaterialien nach dem derzeitigen Stand unsachgemäß gelagert worden. In dem geschlossenen Behälter kam es dann in den nächsten Stunden zu chemischen Reaktionen, die im Laufe der Nacht zur Verpuffung in dem Behälter und zum Austritt der Flüssigkeit führten. Dabei entstanden Rauch und Dämpfe.

Die Zahl der Verletzten wird auf acht korrigiert. Es handelt sich um Personen, die am bzw. in dem Gebäude Arbeiten durchgeführt hatten. Die leicht verletzten Personen wurden ambulant behandelt.

Ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die verantwortlichen Mitarbeiter der Firma, die die Versiegelungsarbeiten durchgeführt hatte, wurde eingeleitet.

Die erste Information, nach der Klimaanlage-Flüssigkeiten die Ursache darstellten, hat sich als falsch herausgestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell