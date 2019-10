Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee

Spöck - Einbruch in Schlosserei

Stutensee / Spöck (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 18:15 Uhr bis Sonntag, 9:45 Uhr Zutritt zur einer Schlosserei in der Industriestraße in Stutensee und durchsuchten deren Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach der ersten Sichtung nichts, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Nummer 0721-967180 zu wenden.

