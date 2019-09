Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 08.09.2019, 10:45 Uhr - 1 Unfallflucht, 1 Fahrlässige Brandstiftung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Unfall verursacht und abgehauen

Am Samstag gegen 13:21 Uhr wollte eine 47 Jahre alte Opelfahrerin mit ihrem Auto in Schwäbisch Gmünd im Mühlweg auf einem dortigen Parkplatz ausparken. Hierbei übersah sie einen anderen geparkten PKW und stieß mit diesem zusammen. Danach fuhr sie einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von 200 Euro zu kümmern. Jedoch hatten aufmerksame Passanten das Kennzeichen des Opels notiert, so dass die Fahrerin kurz darauf Besuch von der Polizei erhielt. Jetzt muss sie den Schaden begleichen und zudem eine Anzeige wegen Unfallflucht erwarten.

Eschach - Bei Unkrautvernichtung Hecke angezündet

In Eschach in der Holzhauser Straße wollte ein 83 Jahre alter Mann mit einem Flammgerät Unkraut abflammen. Hierbei setzte er aus Versehen die Hecke seines 79 Jahre alten Nachbarn in Brand. Die Feuerwehr Eschach musste mit 8 Mann ausrücken, um den Brand zu löschen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

