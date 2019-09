Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unterschneidheim - Fußgänger schwer verletzt

Ostalbkreis - Stand: 09.00 Uhr (ots)

Am Freitag gegen 16.15 Uhr befuhr ein 18jähriger Audi-Fahrer die Geislinger Straße von der Ortsmitte Zipplingen kommend in Richtung Geislingen. Noch in Zipplingen hielt der 18Jährige am Fahrbahnrand an, um seinen 18jährigen Beifahrer aussteigen zu lassen. Dieser ging hinter den Audi, um dort seinen Rucksack aus dem Kofferraum zu nehmen. Ein in gleicher Richtung unter Alkoholeinwirkung fahrender 26jähriger Opel-Fahrer übersah offenbar die Situation und fuhr auf den haltenden Audi auf. Hierbei wurde ein Bein des Fußgängers zwischen den Fahrzeugen eingequetscht und sehr schwer verletzt. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Bei dem betrunkenen Opel-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führeschein entzogen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

